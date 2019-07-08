Ефремова будут судить в столице

Бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, будут судить в Киеве.

Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, пишет УНІАН

Решение принял Верховный суд по ходатайству адвокатов.

Об участии Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что она может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором на Луганщине, где сейчас содержится "регионал".

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Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организованной при поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

"Регионала" задержали 2016-го в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, Австрия. С 1 августа 2016-го он содержится под стражей в следственном изоляторе.