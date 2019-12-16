Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину: Трамп ничего плохого не сделал

Джулиани показал отчет о поездке в Украину. Фото: NYT

Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по импичменту Трампа, которые, по его словам, показывают, что президент США "ничего плохого не сделал".

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывающие правду об этом импичменте и в частности показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани в Twitter.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия хозяина Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". Импичмент, считает он, служил прикрытием для демократов.

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"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена, – утверждает Джулиани. - А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа".

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", – подчеркнул Джулиани. И пообещал, что "дальше будет еще много другого".

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.