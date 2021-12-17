Джонсон передал Зеленскому разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону 17 декабря. Фото: REUTERS

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому подробности своего последнего телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Джонсон отметил, что Британия поддерживает территориальную целостность Украины и что он говорил об этом Путину, сообщила пресс-служба британского правительства, передает "Европейская правда".

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические силы вместе с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Джонсон и Зеленский обсудили важность уменьшения зависимости Украины и других европейских государств от российского газа и необходимость развития экологически чистых источников энергии, заявили в Лондоне.

Джонсон отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений.

Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвонились 17 декабря. Речь шла о вопросах энергетической безопасности и мирном урегулировании на Донбассе, по сообщению пресс-службы Офиса президента.