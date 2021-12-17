Зеленский созвонился с Джонсом: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 декабря обсудили по телефону вопросы энергетической безопасности и деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Борис Джонсон подтвердил решительную и непреклонную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Ценим лидерство Великобритании, в частности в рамках председательства в "Группе семи", в формировании единого скоординированного ответа западных партнеров на действия РФ", – подчеркнул Зеленский.

Лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. Они выразили общую позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток – 2" в качестве оружия.

В контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО у Зеленского и Джонсона есть общий подход, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

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Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон отметили существенный рост двустороннего товарооборота с начала действия Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, а также перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также обсудили дальнейшие меры политического диалога на самом высоком уровне.

В завершение Зеленский еще раз пригласил Бориса Джонсона посетить Украину в следующем году.

Во время предыдущего разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном главное внимание было евроатлантической интеграции Украины. Также украинский президент рассказал британскому премьеру о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Говорил о важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в области развития оборонных