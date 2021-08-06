Джамала откроет саммит "Крымской платформы"

Первую официальную часть откроет Джамала песней "1944". Фото: ТСН

Саммит Крымской платформы 23 августа в Киеве откроет певица Джамала песней "1944". Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, передает "Укринформ".

"Саммит пройдет в КВЦ "Парковый" и продлится несколько часов. Он будет состоять из двух частей: в первой будут выступления глав иностранных делегаций, на второй предусмотрен форум с четырьмя панельными дискуссиями. Первую официальную часть откроет Джамала песней "1944", - сообщила Джапарова.

Она также отметила, что стран-участниц будет около 40. "Сейчас их более 30. Мы рассчитываем, что это будет примерно четыре десятка стран, представленных на различных уровнях - от президентов или премьер-министров до членов правительства в качестве специального представителя государства. Это могут быть министры иностранных дел, обороны и другие представители правительства, у которых будут специальные полномочия", - отметила Джапарова.

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Подчеркнула, что считает такое количество участников успехом, а также спрогнозировала, что платформа повлияет на будущие проекты законов, в частности по защите политзаключенных и усиления санкционной ответа.

26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал указ о создании правительством организации и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма. Джамала с композицией "1944" победила на Евровидении в 2016-м.