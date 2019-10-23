Дыминского, сбившего насмерть человека и находящегося под следствием, допросили в Греции

Петр Дыминский уже почти два года официально находится в розыске по подозрению в совершении смертельного ДТП. Фото: Твоє Місто

Двое детективов НАБУ провели допрос известного львовского бизнесмена Петра Дыминского в помещении украинского посольства в Афинах, который уже почти два года официально находится в розыске по подозрению в совершении смертельного ДТП возле Львова.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в Высшем антикоррупционном суде.

Факт допроса Дыминского подтверждается копией протокола допроса, который есть в распоряжении ZAXID.NET. С этого документа следует, что 19 марта двое детективов НАБУ на протяжении полутора часов допрашивали Петра Дыминского по другому делу, инициированному, по словам источника, самым Дыминским для собственного обогащения. Бизнесмена в присутствии его адвоката допрашивали как свидетеля в помещении посольства Украины в Греции. Хотя по другому уголовному делу - по делу смертельного ДТП - он, как подозреваемый, еще в декабре 2017 года был официально объявлен сначала во всеукраинский розыск, а затем и в международный.

Из текста протокола также понятно, что НАБУ известно его точное местонахождение в Греции.

"Территория украинского посольства считается украинской территорией, поэтому детективы НАБУ имели все основания задержать Дыминского как лицо, объявленное в розыск, однако почему-то не сделали этого. Руководство НАБУ должно объяснить их действия", - утверждает источник в Высшем антикоррупционном суде.

ZAXID.NET прислал официальный запрос в НАБУ с просьбой прокомментировать действия детективов.

Напомним, что 18 августа 2017 года автомобиль, которым скорее всего руководил Петр Дыминский попал в ДТП в Яворовском районе Львовской области, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила. Вину за аварию взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ, но это оказалось неправдой. Через три дня, 22 августа 2017 года, Петр Дыминский выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину.