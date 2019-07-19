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пятница, 19 июля 2019 11:43

Дым, драки и перепалки: показали самые курьезные моменты Рады, которая уходит

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Дым, драки и перепалки: показали самые курьезные моменты Рады, которая уходит
В ноябре 2016-го бывший "регионал" Бойко подрался с "радикалом" Ляшко.

Верховная Рада восьмого созыва кроме законодательной работы запомнилась курьезными событиями.

Отдельные народные депутаты прибегали к дракам и зажигали дымовые шашки в стенах парламента.

Ролик смонтировал телеканал "Еспресо".

"Олег, вынеся козла", - кричит жена генпрокурора, нардеп Ирина Луценко во время блокирования трибуны в октябре 2017 года.

На другом кадре нардеп Олег Барна выносит на руках с трибуны экс-премьера Арсения Яценюка.

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12 июля спикер Андрей Парубий закрыл последнее заседание Верховной Рады 8-го созыва. До пятницы народные депутаты работают в комитетах. А в воскресенье, 21 июля, состоятся внеочередные парламентские выборы.

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