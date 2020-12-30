Двойное гражданство нужно - Кулеба

Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, говорит министр иностранных дел. Фото: Тарас Подолян

В Украине нужно разрешить двойное гражданство. Но должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором - Российской Федерацией. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве.

Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко капслоком в законе прописано. Должны быть серьезные фильтры для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было этим манипулировать, чтобы все было четко урегулировано", - сказал министр в интервью ТСН.

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Кулеба поделился историей из собственной жизни.

"Когда работал послом при Совете Европы, я встретился с одним украинцем, у него респектабельная работа, уважаемый человек, уже 10 лет во Франции. И он мне говорит: "Я гражданин Украины, но никому не говорите, у меня уже есть французский паспорт". Я говорю: "Ну, бывает". Он говорит: "Я вас прошу, сделайте что-то, чтобы я не был вынужден отказываться от украинского паспорта, я хочу, чтобы мои дети не разрывали связь с Украиной, хочу, чтобы они оставались украинцами, почему мы не можем иметь 2 паспорта?"

Я проникся этой историей. Это не был случай нищего человека. Это успешный человек, который просто начал другую жизнь. Он хочет остаться гражданином Украины. С тех пор я начал серьезно этой темой заниматься", - рассказал Кулеба.

27 лет назад, 28 октября 1993-го, 1-й президент Леонид Кравчук принял постановление "О паспорте гражданина Украины для выезда за границу". 7 мая 2014 года Кабинет министров принял введения биометрических загранпаспортов.