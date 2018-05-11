Двое защитников отказались от Савченко

Надежду Савченко остался защищать адвокат Нелли Штепы и Топаза. Фото: radiosvoboda.org

Адвокаты подозреваемой в подготовке теракта нардепа Надежды Савченко Олег Соловей и Дмитрий Бугай расторгли с ней соглашение.

Об этом сообщил Соловей, передает "УНН".

"Да, сегодня [разорвали соглашение с Савченко]", - ответил он.

Соловей рассказал, что с коллегой отказались защищать нардепа из-за вмешательства ее сестры Веры Савченко в их работу.

Ранее о самоотводе по делу Савченко сообщил адвокат Виктор Чевгуз.

Сейчас защищать нардепа остался Александр Шадрин, который был адвокатом экс-мэра Славянска Нели Штепы и Гната Кромского с позывным Топаз, которого обвиняли в причастности к массовым беспорядкам в Киеве во время Евромайдана.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.