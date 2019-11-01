Двое "слуг народа" возмутились сносу барельефа Жукова в Одессе

Один с депутатов заявил, что готовит обращение к Труханову ФОТО: "Думская"

Двое депутатов от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов возмутились демонтажем барельефа советского маршала Георгия Жукова на здании одесского областного военкомата.

Свое несогласие выразили на страницах в Instagram.

Дмитрук, избранный по мажоритарному округу в Одессе, заявил, что надо уважать мнение жителей всех регионов. А снос памятников стал привычным делом.

"Я хочу напомнить, что все памятники и монументы - это часть культурного наследия, которая обладает огромной ценностью для нас. И неважно, кто на них изображен: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощенные в памятниках прошлого, становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет будущего!"

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Леонов, также избранный по одесским мажоритарному округу, заявил, что демонтаж барельефа противоречит закону о декоммунизации, опираясь на исключения для памятников, связанных с "сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры".

Он высказался за общественные обсуждения перед сносом памятников, барельефов. Депутат заявил, что готовит обращение к городскому главе Геннадию Труханову касательно этого случая и возможных последующих, а также в полицию касательно общественной организации "Национальное сопротивление", члены которой участвовали в демонтаже.

"К сожалению, местные власти Одессы уже давно просто наблюдают за откровенным вандализмом от отдельных так называемых общественных организаций, которые уничтожают культурное наследие нашего города".

Демонтировали барельеф Жукова представители "Национального сопротивления" 31 октября. Они предоставили журналистам документ в подтверждение того, что квартирно-эксплуатационный отдел Минобороны не выступает против демонтажа. Памятку передадут в музей Южного оперативного командования.