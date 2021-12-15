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среда, 15 декабря 2021 10:45

Две петиции набрали нужное количество голосов и пошли к Зеленскому

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Две петиции набрали нужное количество голосов и пошли к Зеленскому
Владимир Зеленский анонсировал выплаты 1000 грн гражданам, которые получат две дозы прививки от коронавируса. Фото: Reuters

Две петиции об отмене обязательной вакцинации против коронавируса на сайте президента набрали 25 тыс. голосов, а значит, президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на них.

Об этом сообщает "Новое время".

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Инициатором первой петиции является Дмитрий Зинькевич. Она была подана 23 сентября и по состоянию на 10:00 15 декабря набрала 25 321 голос.

Автор требует президента и парламент "пересмотреть средства влияния чиновников на людей" и "запретить принудительную вакцинацию".

"Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет", - говорится в петиции.

Автором второй петиции является Юрий Ахрамейко. Она была инициирована 27 сентября и собрала 25-444 подписи по состоянию на 10:00 15 декабря.

В этой петиции автор требует полной отмены карнтина и бессмысленного маскового режима.

"Несмотря на добровольную вакцинацию, она уже переходит в принудительную, это уже коснулось наших медиков, учителей, воспитателей и нянь в детских садах. Угрожают и шантажируют увольнением с работы. Уже сейчас понятно, что мировая фейковая пандемия не закончится 2-3 дозами вакцины, будут и дальше всех колоть раз в полгода или год", - пишет Ахкрамейко.

Министерство здравоохранения утвердило список организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса.

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Дата
15
декабря

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