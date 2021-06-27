Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского

Журналист, несмотря интервью Зеленского, говорит, что "офигел". И не только от заявлений о деле "вагнеровцев". Фото: Reuters

За два года президентства Владимира Зеленского так и не произошло судебной реформы. Об этом сказал журналист Даниил Мокрык в видеоблоге, комментируя интервью президента телеканалу олигарха Игоря Коломойского.

Когда Зеленского спрашивают, собирается ли идти на второй срок, он в ответ почти кокетничает: "Сложно говорить и сложно отвечать на этот вопрос. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать. Мне кажется, я многое успею".

"Уже два года президентства Зеленского прошло, а судебную реформу в Украине еще так и не начали. Более того, уже более двух месяцев неотложный законопроект Зеленского о ликвидации одного лишь Окружного административного суда города Киева лежит в Верховной Раде и ничего с ним не происходит. И это все два потерянные года времени. При том, что сам Зеленский в том же интервью признает, что судебная реформа - это почти приоритет номер один", - говорит Даниил Мокрык.

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"Зеленского стоит избрать на второй срок, хотя бы для того, чтобы проверить, сколько же вообще лет может пройти, пока он со своим монобильшинством наконец-то проведут реальную судебную реформу", - иронизирует журналист.

"Едва проходит месяц, как в рамках тяжелой и бескомпромиссной борьбы с олигархами президент дает бонусное интервью телеканалу олигарха Игоря Коломойского", - говорит Даниил Мокрык.

В марте президент Зеленский заявлял о "срочном лечение" судов. "Систему должны заполнить профессиональные, порядочные судьи", - говорил он на форуме. 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".