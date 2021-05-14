Два министра написали заявления на увольнение

Петрашко и Криклий подали в отставку. Фото: AgroPolit.com

Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.

Они поступили в Верховную Раду Украины, сообщила УНІАН пресс-секретарь председателя ВРУ Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

"У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления очевидно от уже бывших министров экономики Петрашко и инфраструктуры Криклия по собственному желанию", - сказала она.

Кандидатуры рассмотрят в понедельник на заседании фракции.

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"Единственное, что я могу сказать - эти кандидаты работают в органах центральной власти. Я не буду озвучивать эти фамилии. Я могу точно сказать, что эти люди зарекомендовали себя на этих должностях, где они работают сейчас. Однозначно, это будет усиление", - сказала Кравчук.

Вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова могут рассмотреть. Среди всех членов правительства у него для этого наибольшие риски, сказал Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.