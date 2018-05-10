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пятница, 11 мая 2018 08:10

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
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Фото Надежды Савченко в начале судебных заседаний по делу.
Фото: "Апостроф"
Последняя фотография Надежды Савченко, на ней нардеп голодает уже 42 дня
Фото сделали после прохождения полиграфа. Видно, что Надежда похудела.

50 дней назад, 23 марта народный депутат Надежда Савченко объявила голодовку. Сделала это в зале Шевченковского райсуда Киева. Надежде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Все это время она находится в СИЗО.

Сегодня ей исполняется 37 лет. В прошлом году праздновала в Индии..

В каком состоянии находится Надежда Савченко сейчас Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь партии Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

"Надежда имеет не самое лучшее состояние здоровья. В организме не держится кальций. Вымывается из-за того, что она пьет одну воду. Существует серьезная проблема с зубами. Нужно принимать антибиотики. Но лекарства не возможны, потому что она голодает. Сейчас ничего нельзя сделать. Надежда потеряла много веса. Это видно по ее последних фото. Не могу сказать, сколько она сейчас весит. Врачи, которые ее обследуют, не дают нам никакой информации - ни адвокатам, ни родным. Насколько ее реальное состояние приближается к критическому мы тоже не знаем.

Врачи не дают нам никакой информации - ни адвокатам, ни родным

50 дней голодания - это очень серьезная цифра. Надежде уже должны были начать капать лекарства, которые поддерживают организм. Ей назначили препараты для разжижения крови. При голодании кровь густеет и сердцу сложно ее перекачивать. Учитывая вторую голодовку, организм ослаблен. Это угроза. То, что в СИЗО ей не оказывают качественных медицинских услуг, имеет негативные последствия.

От кровавой рвоты в начале голодания давали обезболивающие. Для того, чтобы она не чувствовала боль. Ей просто маскировали ее. Сейчас Надежда находится в одиночной камере более 25 дней. И ей только на днях разрешили пользоваться душем по желанию, чтобы вода просачивалась через кожу. До этого принимала душ - один раз в неделю в течение 15 минут.

Савченко принимала душ один раз в неделю в течение 15 минут

На свидание к Надежде могут приходить только мама и сестра Вера. Они постоянно уговаривают ее бросить голодовку. Но Надежда такой человек, который не сдает назад после принятия решения. До суда Савченко не прекратит голодовку. Рассчитываем, что она сильная физически и ее выпустят из-под стражи ".

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Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя - в сговоре с главарями боевиков ДНР.

Надежда потеряла 15 кг веса, за последними даными. С третьей попытки прошла проверку на полиграфе. Для этого прерывала голодовку в три дня. 4 апреля от Надежды Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз. Защищать ее взялся адвокат экс-мэра Славянска Нели Штепы Александр Шадрин.

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Дата
11
мая

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

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