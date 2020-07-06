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четверг, 16 июля 2020 19:05

"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета

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Автор: Анатолий Гаевский
  Пятеро дали показания на суде, что видели Яну Дугарь в госпитале в Покровске Донецкой области 15-18 июля 2016 года. В те дни она в Киеве участвовала в подготовке убийства Павла Шеремета, утверждает следствие
Пятеро дали показания на суде, что видели Яну Дугарь в госпитале в Покровске Донецкой области 15-18 июля 2016 года. В те дни она в Киеве участвовала в подготовке убийства Павла Шеремета, утверждает следствие


Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве 20 июля 2016 года. Военный медик Яна Дугарь, которую подозревают в участии в преступлении, утверждает: в то время не знала других фигурантов дела - Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.

"Когда впервые услышала фамилию Антоненко - думала, это женщина. Андрей думал, что Дугарь - мужчина. Мы впервые встретились в июне на перекрестном допросе, - рассказывает Яна. - С Юлией Кузьменко знакомые с 24 сентября 2019 года, когда был обыск у супругов Грищенко (задержали Владислава "Бучу" Грищенко, его жену Инну "Пуму" - 5 ноября. Участников АТО подозревают в заказном покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковской области. В его авто установили взрывчатку, она не сработала. Полиция говорит, через супругов вышли на подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Мол, оба автомобиля взрывали "почти идентичными" устройствами. - Gazeta.ua). Я стала фигурантом, потому что оказалась рядом. Была при том обыске понятой. 5 ноября были уже массовые обыски у друзей и знакомых Грищенко по их делу. У меня в части тоже. Даже это не стало для меня звоночком, что что-то не так. Я дальше спокойно служила, поехала на сессию".

Супругов Грищенко Дугарь не знала до лета 2019-го: "13 июля меня пригласили друзья в Киеве на шашлыки. Там познакомилась с Пумой. А с ее мужем - накануне шествия ко Дню независимости".

Яну Дугарь обвиняют, что 15-18 июля 2016-го, накануне убийства, вела разведку.

"Я должна была вспомнить подробно те дни через 3,5 года. 20 и 21-го была демобилизация пятой волны. Уходили врачи, с которыми работала. Помню, как мы их провожали, - рассказывает военная медсестра. - В то время я служила менее двух месяцев. Первый отпуск смогла взять только в конце сентября. Пятеро дали показания на суде под присягой, что видели меня в госпитале в Покровске (Донецкая область. - Gazeta.ua) в те дни. Это два рабочих и три бойца. У одного из них моя подпись в документе, именно я была на дежурстве. А судья спрашивает парня, почему помнит меня и эту дату. Потому что это его жизнь, он в тот день был ранен".

Свидетельства и остальные аргументы защиты в суде игнорируют.

"Еще в первый суд мы с адвокатами представили документы, подтверждающие мое пребывание на Донбассе на время преступления. Это военный билет, официальные бумаги из зоны антитеррористической операции, приказы об отпуске, командировке, графики моих дежурств. Следователи ничего этого не проверяли, оказалось" , - рассказывает Дугарь.

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Прокурор утверждал, что она на 22 дня самовольно оставляла часть в августе-декабре 2019-го: "Видимо, хотели показать: если прогуливала сейчас, и тогда тоже. Посчитали субботы и воскресенья. Бригада стоит в пункте постоянной дислокации. Я военнослужащая по контракту . Поэтому все праздничные и выходные могу быть где угодно в Украине. Сначала дали запрос на бригаду. Там ответили, что я самовольно не оставляла части, этого не зафиксировано. У меня никогда не было ни дисциплинарных, ни административных, ни уголовных нарушений. Командир контролировал передвижение, потому что в любой момент мог вызвать. Следователей не устроил такой ответ. И они провели свою "экспертизу" по пеленгации моих телефонов, где я была в 2019 году. Как это касается событий 2016-го?"

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12 декабря в прошлом году Яну Дугарь арестовали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета. 20 июля 2016 года он погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. Дугарь пять месяцев провела под домашним арестом. В мае меру пресечения изменили на залог, но территориально должна так же быть в Новомосковском районе Днепропетровской области. Другие подозреваемые по делу - врач Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко - в следственном изоляторе более 200 дней.

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