Думал, угол защищен – с Яременко после скандала списался "генпрокурор"

В среду глава комитета по международным делам совета Богдан Яременко написал пост с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом.

Написать такой пост на своей странице в "Фейсбуке" побудил нардепа украинский пранкер, известный под ником "Джокер", сообщает Comments.ua.



"Джокер" переписывался с Яременко под видом генпрокурора Рябошапки и якобы именно он дал совет нардепу удалить свой пост и принести извинения фракции и президенту.

"Одним словом, мудак. Признаю", - написал Яременко на своей странице в"Фейсбуке". Также политик в своем посте отметил, что думал, что сидит в "защищенном углу" и журналисты не смогут снимать экран телефона.

Автор: Страна.ua Скриншоты переписки нардепа Яременко и пранкера "Джокера"

Автор: Страна.ua Скриншоты переписки нардепа Яременко и пранкера "Джокера"

Автор: Страна.ua Скриншоты переписки нардепа Яременко и пранкера "Джокера"

"Слуга народа" Яременко попался на интимной переписке в Раде, затем поспешил оправдаться, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией.