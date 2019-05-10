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пятница, 10 мая 2019 19:30

"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам

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&quot;Думайте об Украине и голосуйте&quot; – Зеленский обратился к депутатам
Зеленский призвал депутатов назначить его инаугурацию на 19 мая. Фото: Аnna-news

Новоизбранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели, которые вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги. Пока вы действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации", - заявил Зеленский в видео, которое выложили на YouTube.

Зеленский назвал Петра Порошенко "бывшим президентом" и обвинил в том, что он именно сейчас предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и "пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения".

"Я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, я готов подставить плечо, а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрано и нормальный человек ждет трансфера в аэропорт. Но Порошенко, он никак не остановится, тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ и вперед, вам еще на таможню и паспортный контроль! ", - сказал Зеленский.

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Зеленский призывает Верховную Раду на ближайшем заседании назначить инаугурацию на 19 мая.

"Это требую не я, этого требует народ Украины. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте!", - подчеркнул новоизбранный президент.

В парламенте зарегистрировали постановление о проведении торжественного заседания по случаю принятия присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июня. Автором документа выступил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко.

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