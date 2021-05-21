Дугарь подтвердила переписку с Зеленским. Просит приватности

Яна Дугар искала возможности связаться с Зеленским по делу Шеремета. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Военная медсестра Яна Дугарь, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила переписку с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сам признался во время пресс-конференции.

"Отвечаю всем сразу! Мне поступает немало вопросов относительно пресс-конференции президента и того, имею ли я с ним прямую переписку. Это действительно так. В свое время я долго искала возможность доступа к президенту и, в конце концов, нашла. Мне важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко", - отметила Дугарь в Facebook.

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Также женщина попросила отнестись с пониманием к приватности ее разговоров с президентом.

Участника российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко, вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугар арестовали 12 декабря в позапрошлом году. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Мол, убили по личным мотивам. Среди доказательств у следствия есть видеозапись, на которой неизвестные ходят у машины журналиста ночью перед его гибелью. Однако прокуроры не доказали, что это и есть подозреваемые. Те свою вину отрицают. Яну Дугар отпустили под залог в мае прошлого года. В августе 2020-го из СИЗО вышла под домашний арест Юлия Кузьменко. Недавно под домашний арест отпустили Антоненко. Следствие по делу продолжается.