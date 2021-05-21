Дугарь подтвердила переписку с Зеленским. Просит приватности

 
Ексклюзивы
1/5
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 765
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
Просмотров: 117
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
Просмотров: 738
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 639
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Просмотров: 504
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 747
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1152
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 279
Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны
Аксенова в Раде должна остановить СНБО, а не блокирование трибуны
Просмотров: 504
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Фото
Все фото
21
9
3
8
6
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Зеленский принес присягу президента
Зеленский принес присягу президента
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Видео
Все видео
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 414
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4500
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 477
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 378
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 12:05

Дугарь подтвердила переписку с Зеленским. Просит приватности

  Комментировать
Дугарь подтвердила переписку с Зеленским. Просит приватности
Яна Дугар искала возможности связаться с Зеленским по делу Шеремета. Фото: Facebook/Яна Дугарь

Военная медсестра Яна Дугарь, которая является фигуранткой дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, подтвердила переписку с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сам признался во время пресс-конференции.

"Отвечаю всем сразу! Мне поступает немало вопросов относительно пресс-конференции президента и того, имею ли я с ним прямую переписку. Это действительно так. В свое время я долго искала возможность доступа к президенту и, в конце концов, нашла. Мне важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко", - отметила Дугарь в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского спросили об Антоненко и отставке Авакова

Также женщина попросила отнестись с пониманием к приватности ее разговоров с президентом.

Участника российско-украинской войны, музыканта Андрея Антоненко, вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугар арестовали 12 декабря в позапрошлом году. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Мол, убили по личным мотивам. Среди доказательств у следствия есть видеозапись, на которой неизвестные ходят у машины журналиста ночью перед его гибелью. Однако прокуроры не доказали, что это и есть подозреваемые. Те свою вину отрицают.

Яну Дугар отпустили под залог в мае прошлого года. В августе 2020-го из СИЗО вышла под домашний арест Юлия Кузьменко. Недавно под домашний арест отпустили Антоненко. Следствие по делу продолжается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дугарь подтвердила переписку с Зеленским. Просит приватности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 18216
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11781
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 9612
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 6813
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 6588
Политика
Рада призвала США остановить "Северный поток-2"
Рада призвала США остановить "Северный поток-2" 1 Просмотров: 162
Экс-чиновников заставляют срочно выехать с госдач в Конча-Заспе - СМИ
Экс-чиновников заставляют срочно выехать с госдач в Конча-Заспе - СМИ Просмотров: 342
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
 Просмотров: 441
Посла Португалии вызвали в МИД для разговора о крымских татарах
Посла Португалии вызвали в МИД для разговора о крымских татарах Просмотров: 171
"Слуги" написали законопроект о НАБУ, Сытника не будут трогать
"Слуги" написали законопроект о НАБУ, Сытника не будут трогать Просмотров: 99
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
6
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
Голосов: 7090
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть