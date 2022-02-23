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среда, 23 февраля 2022 15:23

Дуда и Науседа из Киева осудили Москву

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Дуда и Науседа из Киева осудили Москву
Главы государств встретились в Мариинском дворце. Фото: president.gov.ua

Украина, Польша и Литва – едины в оценках преступлений Российской Федерации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Gazeta.ua.

"Переданные для наших сил безопасности и обороны защитные шлемы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger - это все есть помощь наших друзей. В которой украинские воины нуждаются.

Важно и то, что польские и литовские дипломаты остаются работать на своих местах. Это важный сигнал.

Ценим также мгновенную и четкую реакцию Варшавы и Вильнюса на последнее решение Российской Федерации признать независимость квазиобразований так называемых ЛНР и ДНР и разрешении на использование российских войск вне РФ.

Мы – едины в оценках этих преступлений со стороны РФ. Это очередной акт агрессии против Украины. Это легитимизация военного присутствия РФ на временно оккупированном Донбассе, которая до этого восемь лет скрывалась за шевронами сепаратистов", – сказал глава государства.

Украина приветствует санкции против РФ, принятые Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой и Великобританией. И то, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

"Ожидаем дальнейшие шаги по усилению санкционного давления", – заявил Зеленский.

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Президенты обсудили реализацию европейских и евроатлантических устремлений Украины.

"Литва и Польша стоят бок о бок с Украиной. Мы это высоко ценим", - сказал Зеленский.

"Мы следим за каждым очередным шагом, который делает Россия, президент Путин, каждым решением очень внимательно.

Считаем, что они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого ЕС", - заявил Дуда.

Время большого теста для ЕС и НАТО

Настало время большого теста для европейской солидарности, единства ЕС и НАТО, сказал.

"Мы не можем допустить, чтобы вследствие внешних давлений можно было увидеть слабость между государствами.

Основная цель президента Путина – показать слабость ЕС и НАТО, которые являются символами стабильности и безопасности в мире. Мы должны сказать четкий стоп неоимперской политике России.

Борьба идет не только за Украину, но и за новую архитектуру безопасности в мире, о которой мы все должны заботиться", - заявил.

В то же время призвал РФ к деэскалации и чтобы она забрала войска вокруг Украины и сдержаться от дальнейших вооруженных действий.

Украина не останется в одиночестве

"Луганск и Донецк есть и всегда будут частью Украины. Литва не признает никаких попыток подорвать территориальную целостность Украины. Так же не признаем незаконную аннексию Крыма", - заявил Науседа.

В условиях российской агрессии Украина не останется в одиночестве, сказал.

"Мы будем стоять рядом с братским государством, братским народом и помогать всем, чем можем. Пора действовать.

Только серьезный и сильный ответ может прекратить дальнейшую эскалацию конфликта", - заявил президент Литвы.

В феврале Украина, Великобритания и Польша создали новый альянс.

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Дата
23
февраля

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