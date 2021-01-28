Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?

Провал с назначением Юрия Витренко на должность вицепремьера свидетельствует, что монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде уже нет. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.
"Монобильшинства уже нет. Этот факт уже стал очевиден. "Слуги" видят рейтинги, не хотят голосовать за "токсичного" с точки зрения общественного мнения", - говорит эксперт.
Предварительно "слуги" насобирали голосов за закон о референдуме, потому что он является популистским, считает Голобуцкий.
"Это популистский закон, как и законопроект о 300 депутатах. Такие законы они будут голосовать", - говорит политтехнолог.
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"Зеленский пока еще популярен, 3-4 месяца и по социологии - уже все. С партией вообще все очень плохо.
Президента откровенно посылает на три буки депутат Дубинский. "Слуги" это видят. Как это может их мобилизовать голосовать?", - отметил эксперт.
"Кадровая политика власти - бессистемная. Прогнозировать трудно. Кто из лоббистов быстрее добежит - того будет кандидатура. Чем меньше рейтинг, тем меньше людей захотят работать в правительстве Шмыгаля. Особенно профессионалы, которые берегут репутацию. А найти шестерок олигархов - это не проблема.
Если была идея с назначенными Витренко премьер-министром, то она уже как минимум наполовину провалена. Если на вице-премьера не может набрать голосов, то как насобирает на премьера?
А после сегодняшнего голосования пойдут разговоры о какой-то коалиции. Ну нет большинства, "слугам" надо идти на какие-то компромиссы с группами, фракциями", - говорит Алексей Голобуцкий.
"Правительство Шмыгаля надо было посылать в отставку осенью и делать правительство национального спасения. Учитывая эпидемию. А теперь большая часть негатива ассоциируется с Зеленским", - говорит политтехнолог.
28 января Верховная Рада во второй раз не назначила Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики. "За" проголосовали 117 депутатов из "Слуги народа".
В минувший понедельник президент Владимир Зеленский просил на заседании фракции СН поддержать кандидатуру Витренко. Также просил депутата Дубинского выйти из фракции - тот отказался.
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