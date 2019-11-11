Дубилет анонсировал новые смартфоны для чиновников

Хотят ввести более эффективный правительственный связь. Фото: kzvesti.kz

Чтобы поддерживать правительственную связь Украина тратит миллиарды.

Поэтому эту старую советскую систему можно заменить на что-то более эффективное, об этом министр правительства Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"Вчера в СМИ разошлась новость с заголовком" Дубилет планирует уничтожить Госспецсвязь ".... Я сказал, что в поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему в нечто более эффективное ", - заявил Дубилет.

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Концепцию изменений он предложил на обсуждение обществу, премьер-министру по вопросам цифровой трансофрмации Михаилу Федорову, который непосредственно курирует Госспецсвязь, новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, шифруется алгоритмами постквантумнои криптографии (алгоритмы, которие нельзя сломать даже квантумнимы компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi ", - отметил Дубилет.

По его наблюдениям, эффективнее делать peer-to-peer шифрования без транзитного сервера. "Могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух".

Дубилет уверен, что правильное шифрования и использования общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

"Выделенные каналы можно оставить исключительно для военных коммуникаций. Но, поверьте, когда, условно, председатель ОГА звонит министру, ничего военного в этих коммуникациях обычно нет. Более того, теоретически можно сделать это приложение open source, чтобы кто угодно мог убедиться в том, что в нем не оставлено никаких "бэкдоров". Хотя здесь тоже есть свои риски, надо обсуждать ", - пояснил министр.

Дубилет говорит, что надо выдать специальные смартфоны, а не устанавливать приложение на обычные. Таким образом можно исключить перелом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения, "хотя теоретически здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другие)".

Чиновник отметил, что не имеет а виду мгновенную замену этой системы, а дополнение.

"Не секрет, что сейчас топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры. Такое приложение могло бы стать альтернативой хотя бы WhatsApp или Telegram. Повторюсь, это предварительный концепт. Я готов обсуждать его с экспертным сообществом. Такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным ", - заверил он.

Кабинет министров Украины сделал нововведения относительно зарплат работников. Согласно новому постановлению, все выплаты сотрудники органов власти будут получать по безналу. По его словам, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии, потому что платят зарплату наличными.