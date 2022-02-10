"Друзьям – все, врагам – выборочное правосудие", - Маленко, "Голос", о позиции власти по делу о взяточничестве "слуги" Трубицына

"Слуга" Владислав Трубицын попался на взятке в 1,2 млн грн. Фото: facebook.com/vladyslav.trubitsyn

Глава фракции "Голос" в Киевском городском совете Григорий Маленко выразил удивление тем, насколько быстро руководство "Слуги народа" провело расследование взяточничества своего депутата Владислава Трубицына. И заявил, что подозрения в коррупции у партии власти стали настоящей пандемией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Действительно удивляет, как супербыстро руководство партии "Слуга народа" провело расследование и нашло виновных. Елена Шуляк считает, что во всем виноват… мэр. Якобы городской голова заставляет депутатов переступать закон и извлекать неправомерную выгоду, используя свое положение. К сожалению, спортивные сумки, подозрения в коррупции стали настоящей пандемией последнего времени для партии власти. И вместо того, чтобы устроить разборы полетов, извиниться перед обществом, реформировать суды и давать жизнь действенным антикоррупционным органам - руководство "слуг" делает покерфейс", - подчеркнул Маленко.

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Он отметил, что промедление с избранием главы САП может быть связано именно с увеличением дел по взяточничеству "слуг народа".

"К слову, теперь очень четко понятно, почему после кейсов Юрченко, Трухина, Кузьминых и других у нас больше года, несмотря на личные обещания Зеленского Байдену, не могут выбрать главу САП. Ничего нового. Друзьям – все, врагам – выборочное правосудие", - подчеркнул депутат.

НАБУ и САП обвиняют депутата Киевсовета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына в получении взятки в размере более 1,2 млн грн. Дело было возбуждено относительно выдачи разрешений на торговлю в МАФах. После разоблачения Трубицын скрылся на авто. Но 10 февраля он был задержан.