Друг Зеленского: войну на Донбассе придумали политики, чтобы подзаработать

Борис Шефир. Фото: det

Совладелец студии "Квартал-95" Борис Шефир заявил, что войну на Донбассе "придумали политики, чтобы подзаработать".

"Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать деньжат и с той, и с другой стороны. Все заработали, только нас ожебрачили с вами", - заявил Шефир для Детектор Медиа.

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"Зеленский не собирается зарабатывать на этом посту и не собирается там долго оставаться. Поэтому он не может сказать, как Петр Алексеевич: "Я все продам". "Продал" и наворовал еще больше. А наш президент говорит: "Я пойду наведу там порядок и вернусь в свой бизнес". Не знаю, удастся ли ему это, но он собирается это сделать", - отмечает Шефир.

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир считает, что наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству.