Друг Порошенко "засевает" округ тортами

Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", друг президента Игорь Кононенко "засевает" тортами округ в Киевской области.
Об этом сообщил внефракционный нардеп Виктор Чумак в Facebook.
Жители Хутора Железного 21 июля получили от Кононенко ко дню села подарок в виде торта с его именем.
На шариках, которые раздавали детям, тоже была надпись - Игорь Кононенко.
"Гречка бывает разной. Даже бывает сладкой.
Но запомните, каждый кусочек этого тортика - кратчайший путь в рабство ", - написал Чумак.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет выборов - нет факта: друг Порошенко оригинально отрицает подкуп
Ранее нардеп из "Народний фронт" Виктор Романюк призвал НАБУ и ГПУ привлечь нардепа от БПП Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей.
Заявил, что на подкуп жалуются жители Обуховского и Васильковского районов Киевской области.
"8 марта эти носители политической коррупции посещали жителей Обуховского района и навязывали людям традиционные "наборы гречки", побуждая, за кого голосовать на следующих парламентских выборах. В частности, избирателей подкупали дешевыми средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко", - говорится в обращении депутата.
Комментарии