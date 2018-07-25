Друг Порошенко "засевает" округ тортами

Фото: facebook.com/vik.chumak

Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", друг президента Игорь Кононенко "засевает" тортами округ в Киевской области.

Об этом сообщил внефракционный нардеп Виктор Чумак в Facebook.

Жители Хутора Железного 21 июля получили от Кононенко ко дню села подарок в виде торта с его именем.

На шариках, которые раздавали детям, тоже была надпись - Игорь Кононенко.

"Гречка бывает разной. Даже бывает сладкой.

Но запомните, каждый кусочек этого тортика - кратчайший путь в рабство ", - написал Чумак.

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Ранее нардеп из "Народний фронт" Виктор Романюк призвал НАБУ и ГПУ привлечь нардепа от БПП Игоря Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей. Заявил, что на подкуп жалуются жители Обуховского и Васильковского районов Киевской области. "8 марта эти носители политической коррупции посещали жителей Обуховского района и навязывали людям традиционные "наборы гречки", побуждая, за кого голосовать на следующих парламентских выборах. В частности, избирателей подкупали дешевыми средствами личной гигиены (шампунь) и махровыми полотенцами китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко", - говорится в обращении депутата.