Драка в Раде развеяла миф о мужской силе "Опоблока" - Басараб

20 декабря в сессионном зале подрались народные депутаты. ФОТО: Владимир Струмковский

20 декабря в Верховной Раде депутат от "Народного фронта" Юрий Береза подрался с "опоблоковцами" Юрием Бойко и Нестором Шуфричем. Последний спровоцировал драку, содрав с трибуны плакат с надписью, что политик Виктор Медведчук - агент президента России. Плакат прицепил "Народный фронт".

"Несколько дней назад Нестор Шуфрич уже срывал такой плакат. Думаю, он хотел показать лояльность к своему старому приятелю. Ничем другим такого поведения объяснить не могу. Игра на камеру. Он очевидно потом хотел позвонить Медведчуку и отчитаться", - прокомментировал Gazeta.ua 41-летний политолог Михаил Басараб.

По его словам, столкновение не пошло на пользу репутации "Опоблока": "Юрий Береза ​​развеял миф о мужской силе "Партии регионов" и ее наследников. Вырубил сразу двух крупнейших так называемых мачо, показал, что их мачизм где-то немножко ниже. Шуфрич и Бойко постоянно формировали этот имидж: Бойко когда-то ударил Олега Ляшко, Шуфрич постоянно лезет в драки, оба демонстрируют вызывающее поведение и уверенность в себе. "Партия регионов", когда преобладала, часто прибегала к силе, в бандитской манере начинала драки. Это был один из коньков, фишка ПР, теперь "Опоблока". Сейчас это сигнал для избирателей, которые ценили его за эту силу. Он потерпел личностные и электоральные потери".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт о драке в Раде: Шуфрич сорвался, потому что не выполнил задание

Шуфрич сорвал плакат после принятия законопроекта, по которому УПЦ МП должна изменить название, указав принадлежность к РПЦ. Шуфрич вроде бы заметил кнопкодавство и требовал переголосования. На это спикер ВР Андрей Парубий ответил: "Не беснуйтесь, потому что мне придется вас перекрестить". Парубий подписал законопроект и направил президенту.