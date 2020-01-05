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воскресенье, 05 января 2020 12:36

Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский "порешал" с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко

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Dr Alban незаконно ездил в Крым, но Зеленский &quot;порешал&quot; с разрешением. Это диагноз системе - Геращенко
Фото: ТСН

Президенту Зеленскому безразлична судьба Крыма, он это неоднократно доказывал и продолжает доказывать своими решениями.

Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, комментируя личное вмешательство Зеленского в работу пограничной службы Украины для въезда шведского исполнителя Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, а в конце года по приглашению "95-го квартала" выступил в новогоднем шоу. Об этом артист сам написал в своем Инстаграми.

"Президент сегодня еще раз доказал, что ему безразличен Крым. Он готов сдавать украинскую территорию, готов потакать оккупантам. Пара-тройка ритуальных высказываний за всю каденцию не перекрывают действий. Они красноречивы. Во время обмена он "забыл" крымских татар, которыепопали в российские и крымские тюрьмы из-за неприятия аннексии, за единую Украину. Крымские татары являются главным сообществом противодействия агрессорам на полуострове, Зеленский их откровенно и даже показательно игнорирует", - отмечает Владимир Арьев.

"Теперь вот очередной певун оккупантам, забаненный за этого на въезд, по личной протекции Зеленского допущен в Украину. Мало того, Зеленский единолично нарушил закон, устанавливающий прямую ответственность иностранных граждан за посещение оккупированной части Украины незаконным способом. И по этому поводу юристы уже подавают в ГБР заявление о преступлении. Хотя результат предсказуем, потому что теперь ГБР по закону, протянутому слугами Зеленского, будет возглавлять 100% свой человек. Хотя и только что освобожденный предшественник тоже был сервильным до отвращения", - напомнил депутат.

"Но кроме юридического, есть и политический аспект: как теперь бороться против западных политиков, которые незаконно едут в Крым в угоду Путину? Как доказать, что они нарушают, если Зеленский выборочно все прощает? Текущий глава страны своими прихотями создал очередную проблему. И теперь мне стало окончательно ясно, почему сняли с кинопроката мультфильм "Король осел". Потому что наш король не терпит конкуренции", - иронизирует Владимир Арьев.

Появление в Украине иностранцев, которые не уважают ее законы и поддерживают аннексию Крыма, и вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы - это маркер неуважения нынешней власти к государству и его границам. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, комментируя приезд в Украину при содействии Зеленского шведского артиста Dr Alban. Как известно, ему был запрещен въезд из-за выступлений в оккупированном Крыму, но благодаря личному вмешательству Зеленского для выступления в новогоднем выпуске "95-го квартала" музыканту дали разрешение на приезд в Киев. Об этом Dr Alban сам рассказал в соцсетях.

"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "карателями". А девки, которые еще вчера селфачилися с боевиками, делают стендапы на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит , и пока шо "звезды" законов не нарушили", - отмечает Ирина Геращенко.

Она также обращает внимание на широкое анонсирование лекции российской деятельницы Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма. "И не беда, что русский либерал-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, так же миллионам потребителей сериалов и Квартала - "какая разница", - иронизирует Геращенко.

"Уже и Dr Alban, который считает Крым спорной и неопределенной территорией и бывал на нашем оккупированном полуострове. Этому деятелю был запрещен въезд в Украину. Но сработало телефонное право. Лично президент позвонил куда надо и s'il vous plaît", - отметила Ирина Геращенко.

"Границы государства, уважение к ним - это один из маркеров. Отношение к Украине. Тех, кому не все равно", - отмечает Геращенко.

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