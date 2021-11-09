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Довыборы в Раду: "слуги народа" победили на обеих округах

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Довыборы в Раду: &quot;слуги народа&quot; победили на обеих округах
В комиссии заявили, что на данные в протоколах не жаловались. Фото: ЦИК

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов в Верховную Раду на округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Народными депутатами объявили Сергея Козыря и Виталия Войцеховского.

Протоколы подписали на заседании ЦИК во вторник, сообщает Укринформ.

Глава ЦИК Олег Диденко сообщил, что комиссия получила информацию от судебных органов об отсутствии обжалования протоколов окружных избирательных комиссий.

Член ЦИК Сергей Постовой обратил внимание, что комиссия не обнаружила в протоколах ОИК разногласий с данными участковых избирательных комиссий.

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В ОВО № 184 считается победителем выборов бывший глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, в ОВО № 197 - городской голова Золотоноши Виталий Воцеховский. Их обоих выдвигали от партии "Слуга народа".

31 октября в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах.

Также выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов и ряд выборов депутатов местных советов.

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