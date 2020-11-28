Довыборы в Раду пройдут в марте - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на март 2021 промежуточные выборы народного депутата в Ивано-Франковской области.

Промежуточные выборы народного депутата в 87 округе Ивано-Франковской области состоятся в воскресенье, 28 марта 2021, сообщает пресс-служба ЦИК.

Избирательный процесс стартует официально за 60 дней - 27 января 2021.

17 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андрийовича из фракции Слуги народа.

Он одержал победу на выборах главы Надворнянской ОТО Ивано-Франковской области.

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Напомним, Зиновий Андрийович был избран в Верховную Раду Украины от партии Слуга народа в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. С 2006 года трижды занимал должность городского главы Надворной.