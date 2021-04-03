Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Фото: Reuters

На 20 участках избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области решили пересчитать бюллетени.

"ЦИК заменила уже 9 членов окружной избирательной комиссии. И сейчас она заработала. ОИК приняла документацию от всех 117 УИК. По 20 УИК принято решение о повторном подсчете. По восьми избирательным участкам перерасчет уже завершили. На других продолжают считать", - говорится в сообщении ЦИК.

В общем обработано 91,45% протоколов (именно столько ОИК внесла в систему "ИАС Выборы народных депутатов").

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28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов". Нардеп Николай Тищенко устроил скандал.