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суббота, 03 апреля 2021 03:05

Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени

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Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени
28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Фото: Reuters

На 20 участках избирательного округа №87 в Ивано-Франковской области решили пересчитать бюллетени.

"ЦИК заменила уже 9 членов окружной избирательной комиссии. И сейчас она заработала. ОИК приняла документацию от всех 117 УИК. По 20 УИК принято решение о повторном подсчете. По восьми избирательным участкам перерасчет уже завершили. На других продолжают считать", - говорится в сообщении ЦИК.

В общем обработано 91,45% протоколов (именно столько ОИК внесла в систему "ИАС Выборы народных депутатов").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Членам ОИК округа № 87 стало плохо из-за давления "слуг народа"

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов".

Нардеп Николай Тищенко устроил скандал.

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