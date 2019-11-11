Доступ ГБР к стратегическим планам ВСУ угрожает нацбезопасности

Решение Печерского суда о предоставлении доступа следователем Держбюро расследований к документам Генерального штаба Министерства обороны Украины, в частности со Стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины угрожает национальной безопасности государства.
Об этом в комментарии заявил депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский.
"Хотелось бы обратить внимание, как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением со Стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины, в частности следователям Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десяток, возможно два десятка человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ", - подчеркнул депутат.
"Это делается именно в то время, когда по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве", - подчеркнул он.
"Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе", - заявил Михаил Забродский.
"Наша политическая сила видит в этом прямую угрозу национальной безопасности. Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора", - подчеркнул парламентарий.
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