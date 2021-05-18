Дом Кличко окружили вооруженные правоохранители

 
Ексклюзивы
1/5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 999
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 468
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 108
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 531
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1044
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1575
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5265
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 918
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 540
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 792
Фото
Все фото
11
4
6
4
3
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Видео
Все видео
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО
Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 126
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 198
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 531
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 981
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 873
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 387
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 09:38

Дом Кличко окружили вооруженные правоохранители

  Комментировать
Дом Кличко окружили вооруженные правоохранители
Группа правоохранителей приехала к дому мэра Киева в 7:30 18 мая. Фото: УНИАН

К дому в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого, где живет мэр города Виталий Кличко, утром 18 мая приехали правоохранители.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом", - написал Бутусов.

По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с группой правоохранителей, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит. Подробности выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Может стать конкурентом на выборах 2024 года - СМИ назвали причину атаки на Кличко

Виталий Кличко потребовал от правоохранительных органов отчет о статусе дел по которым КГГА передала документы по результатам аудитов. По его словам, городские власти регулярно проводит аудиты. А серия проверок и обысков, проводимых в КП и структурных подразделениях КГГА, осуществляются "преимущественно по тем материалам, что передали мы сами". Кличко отметил, что события, которые разворачиваются вокруг городской власти в последние недели, похожие на "ангажированную акцию, подготовленную впопыхах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дом Кличко окружили вооруженные правоохранители». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 15759
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8730
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7524
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 6831
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 6642
Политика
Разумков созывает внеочередное заседание Рады. На повестке - отставки
Разумков созывает внеочередное заседание Рады. На повестке - отставки Просмотров: 36
Сколько Байден с женой заработали за прошлый год
Сколько Байден с женой заработали за прошлый год Просмотров: 99
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 639
Степанов начал собственную политическую игру - "слуга народа"
Степанов начал собственную политическую игру - "слуга народа" Просмотров: 351
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 7050
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть