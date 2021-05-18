Дом Кличко окружили вооруженные правоохранители

Группа правоохранителей приехала к дому мэра Киева в 7:30 18 мая. Фото: УНИАН

К дому в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого, где живет мэр города Виталий Кличко, утром 18 мая приехали правоохранители.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня в 7.30 подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов, которые около часа находятся в подъезде и рядом с домом", - написал Бутусов.

По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с группой правоохранителей, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит. Подробности выясняются.

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Виталий Кличко потребовал от правоохранительных органов отчет о статусе дел по которым КГГА передала документы по результатам аудитов. По его словам, городские власти регулярно проводит аудиты. А серия проверок и обысков, проводимых в КП и структурных подразделениях КГГА, осуществляются "преимущественно по тем материалам, что передали мы сами". Кличко отметил, что события, которые разворачиваются вокруг городской власти в последние недели, похожие на "ангажированную акцию, подготовленную впопыхах".