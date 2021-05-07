"Должны выиграть войну не только с РФ, но и с коррупцией" - Климкин о визите Блинкена

Павел Климкин: "Можем надеяться на увеличение военной помощи от США". Фото: Тарас ПОДОЛЯН

После визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Украину можем рассчитывать на увеличение объемов военной помощи. Главные же усилия внутри страны нужно фокусировать на борьбе с коррупцией и реформах, считают в американской администрации. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Приезд Блинкена - проявление солидарности с Украиной. Конечно, хотим большего уже сегодня. Визит был посвящен украинцам. Касался наших ребят, которые погибают на Донбассе. Ранее он посетил Лондон. Там прошла встреча министров иностранных дел стран Большой семерки. Блинкен привез в Киев четкий сигнал не только от США, но и от других государств семерки.

Всегда ждем конкретные результаты от визита. Американцы готовятся к встрече с Путиным. Решили не заявлять о военной помощи Украине. Это совершенно ясно. Самый главный момент по итогам визита - преданность американских партнеров деле совместного успеха проведения реформ. Украина должна сфокусироваться на борьбе с коррупцией, на обновленные судебной системы и СБУ. Очень четко их перечислил Энтони Блинкен ", - говорит дипломат.

В ближайшей перспективе можем надеяться на увеличение военной помощи от США, считает Павел Климкин.

"Речь идет об увеличении помощи и по объемам, и по номенклатуре того, что должны получать. Нужно обговорить возможность заключения сделки по безопасности со Штатами. Так как это сделали ключевые их партнеры - Япония или Южная Корея. Возможно размещение элементов американской инфраструктуры и военных на территории Украины. Эти вещи критически важные для нас в борьбе с российской агрессией. Блинкен сказал, что это война как с Россией, так и за будущее Украины. Нужно выиграть в противостоянии с Российской Федерацией. Так же важно побороть коррупцию внутри страны. Это прозвучало четко в речи американского госсекретаря ", - подытожил экс-министр иностранных дел.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти. США неуклонно готовы к сотрудничеству с Украиной. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.