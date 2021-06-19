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Должны сформировать новую инфраструктуру безопасности в регионе Черного моря - Порошенко
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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время включения из Анталийского дипломатического форума рассказал подробности о встрече на полях форума.

Порошенко отметил блестящую организацию этого представительского мероприятия высокого уровня, инициированного президентом Эрдоганом, и поделился деталями разговора с лидером Турции.


"Я поздравил президента с чрезвычайно удачным форума, потому что это была де-факто первое событие после саммитов, которые состоялись - саммит НАТО, саммит ЕС и саммит Байдена-Путина. И в этом регионе здесь с высоким уровнем представительства был блестяще организован форум ", - подчеркнул Порошенко.

"От чистого сердца я поблагодарил его за персональное приглашение - большому другу Украины, человеку, который сделал огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства - несмотря на давление Путина, реальные угрозы, которые были продемонстрированы", - подчеркнул Порошенко.

"И в моем разговоре с ним подтверждено, что право проводить сотрудничество, в том числе и в военно-технической области - это ключевое право суверенного государства Украина и суверенного государства Турция", - убежден Порошенко.

"Я могу сказать из своего опыта, что эта сотрудничая была чрезвычайно эффективна. Наиболее удачными являются Байрактара, которые очень хорошо себя показали в Нагороному Карабахе. Я твердо убежден, что это значительно усиливает боевые способности ВСУ. Тем более что это сотрудничество сейчас продолжается ", - констатирует пятый президент.

"Мы должны сформировать новую инфраструктуру безопасности в регионе Черного моря. Мы должы не просто декларировать, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма, а сформировать механизмы, которые позволят восстановить суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства", - отмечает Порошенко.

"Я здесь общался с министром иностранных дел Кулебой. И моя позиция абсолютно принципиальным - несмотря на любые разногласия во внутренней политике между мной и Зеленским, на внешнем фронте мы выступать единственной проукраинской силой. И поэтому вопрос безопасности границ, в том числе и то, что сейчас происходит с белорусами, вопросы экономического сотрудничества и выхода из того кризиса, в которую Украина попала через некомпетентные действия власти и усиление международной коалиции с привлечением НАТО и ЕС было предметом каждой моей встречи здесь", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко сообщил, что встреча с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу вышла за пределы протокола, и удалось обсудить широкий круг вопросов.

"Начиная с Крымской платформы - Турция подтвердила свое участие на самом высоком уровне. Я об этом говорил и с господином президентом, с господином министром иностранных дел, различные формы Крымской платформы мы будем использовать, чтобы не ограничились только декларациями. Чтобы мы наработали конкретные механизмы, которые позволят нам внести изменения в стратегии, которая была представлена ​​в 2016 году по деоккупации Крыма. И здесь должны быть задействованы и ООН, и Совет Безопасности, и наше сотрудничество с НАТО, и многими другими институтами. Россия не должна сомневаться - никто и никогда не признает незаконной аннексию Крыма, незаконной оккупации Донбасса", - отмечает Порошенко.


"В целом состоялись контакты с полутора десятком руководителей государств, министрами иностранных дел и т.д.", - констатировал Порошенко.

Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана происходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

"Европейская Солидарность"
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