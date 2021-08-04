"Должен покаяться" - в России выдвинули ультиматум Зеленскому

Российское внешнеполитическое ведомство решило выдвинуть условие, при котором РФ планируют пускать не пускать Зеленского в Крым. Фото: Офис президента

Президента Владимира Зеленского МИД России призвал "покаяться" перед "народом" Крыма и Донбасса. Так отреагировали на слова главы государства, что полуостров никогда не будет российским.

Российское внешнеполитическое ведомство решило выдвинуть условие, при котором РФ планируют пускать Зеленского в Крым.

"Мы рады, что Советский Крым оставил неизгладимое впечатление на Зеленского. Возможно, когда-нибудь мы будем готовы принять его в российском Крыму, чтобы напомнить вкус песчаного рапана, но только после того, как он покается перед "народом" Крыма и Донбасса в своих преступлениях", - заявили россияне.

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Реакции Владимира Зеленского или Офиса президента на это пока не было.

3 августа Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет российской территорией. Это украинская земля, заявил глава государства. Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs написал, что Россия становится все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке.