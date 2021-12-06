Доктор Комаровский признал присутствие Рината Ахметова на дне рождения Шустера

Ринат Ахметов

Доктор Евгений Комаровский признал присутствие олигарха Рината Ахметова на дне рождения журналиста Савика Шустера, который тот отпраздновал в Вильнюсе.

"Это хорошо. Потому что наблюдать за тем, как взрослые люди, лидеры общественного мнения с миллионными аудиториями делают вид, что Ахметова там не было, уже не смешно. Дмитрий Гордон, который двое суток публикует разные фото без Ахметова из Вильнюса с формулировкой "То, что Ткач побоялся показать", выражаясь его же формулировками, побоялся это признать", — написал по этому поводу в Facebook журналист Михаил Ткач.

Ткач также ответил на заявление Комаровского в его адрес.

"Еще доктор Комаровский почему-то решил заявить, что материалы и деятельность, в которой я отслеживаю олигархов и чиновников, нахожу общественно важную информацию о договоренностях не в интересах общества, а в интересах десяти семей из списка "Форбс" — это недостойно мужчины. Несмотря на то, что в своей профессиональной жизни я рисковал собственной безопасностью немного больше, чем доктор Комаровский, я оставлю это оскорбление без ответа", — отреагировал Ткач.

Он также выразил надежду, что "когда-нибудь и доктор Комаровский наберется "мужского" мужества говорить об олигархах правду, не боясь потерять эфиры на их телеканалах".

Под постом Ткач разместил фотографию, на которой, по его словам, запечатлено "выражение лица доктора Комаровского, когда у него спросили журналисты, как он относится к Ринату Ахметову".

Евгений Комаровский

"Это не шутка", — заверил Ткач.

Недавно сообщалось, что Ринат Ахметов использовал день рождения Шустера, который тот праздновал в Вильнюсе, как ширму для тайных переговоров. На праздновании также находились бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков, Дмитрий Гордон и Евгений Комаровский.