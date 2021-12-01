Ахметов использовал день рождения Шустера как ширму для тайных переговоров – СМИ

Ахметов использовал день рождения Шустера как ширму для тайных переговоров

Олигарх Ринат Ахметов тайно встречался с представителями украинской политики и медиа для того, чтобы сформировать новую политсилу для предстоящих президентских и парламентских выборов. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

Авторы редакции получили видеозаписи, показывающие, как 21 ноября в VIP-терминал "Борисполя" один за другим прибывают Ринат Ахметов, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Дмитрий Гордон, совладелец "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров и известный врач Евгений Комаровский.

"Почти одновременно из аэропорта "Борисполь" вылетают два самолета. Airbus Рината Ахметова отправляется в Париж. А второй самолет, чартерный Boeing-737, летит в Вильнюс. Уже на следующий день борт Ахметова покидает Париж и также совершает посадку в аэропорту города Вильнюс. Сюда же прилетает и брат мэра Киева Виталия Кличко – боксер Владимир Кличко", — говорится в сюжете.

Журналисты также показали видео празднования дня рождения Шустера в Вильнюсе. На этих кадрах Гройсман, Аваков, Гордон и Комаровский развлекаются в местном ресторане. И хотя Ахметова нет на этом видео, в УП не сомневаются: встреча олигарха с гостями Шустера и братом Кличко состоялась.

"По информации источников УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах", - говорят журналисты.

Они также отмечают, что Ахметов уже фактически начал медиа-кампанию против действующего президента. К тому же Гордон и Комаровский публично "раскаялись" в том, что поддерживали Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

"Тайные встречи украинских олигархов с отечественными политиками за рубежом – обычная практика. Иногда такие встречи имеют историческое значение для страны. К примеру, встреча Петра Порошенко и Виталия Кличко с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене в 2014 году. Источники УП сообщают, что именно после той многочасовой встречи фаворит президентских выборов Виталий Кличко передумал баллотироваться в президенты и уступил свое право Петру Порошенко", — напоминает редакция.