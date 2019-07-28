Доказательства уничтожены: рассказали о результатах обыска в Окружном административном суде

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
1 Просмотров: 1971
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 477
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 630
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4374
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5572
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 963
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3501
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1891
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
9
6
4
16
5
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Кто и как голосовал на выборах в Раду - портрет избирателя
Видео
Все видео
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4374
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 954
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2538
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1170
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
27 июля 2019
Просмотров: 531
Боротьба триває
– У нас 12 лет коррупцию изгоняли, а вы за пять лет результатов хотите, – румунський гід Марін показує нашій екскурсійній групі ...
воскресенье, 28 июля 2019 12:23

Доказательства уничтожены: рассказали о результатах обыска в Окружном административном суде

  Комментировать
Доказательства уничтожены: рассказали о результатах обыска в Окружном административном суде
26 июля сотрудники НАБУ вместе с Генпрокуратурой провели обыск в Окружном административном суде столицы. Фото - Радио Свобода

Доказательства причастности судей Окружного административного суда Киева к возможному совершению уголовных преступлений уже потеряны. Об этом заявил руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Большая часть доказательств утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, прямо свидетельствовать о причастности, наверняка уже уничтожены", - подчеркнул он, передает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда

По словам Горбатюка, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях. Но к ним "надо еще добраться".

"Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако там есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также", - резюмировал он.

26 июля сотрудники НАБУ вместе с Генпрокуратурой провели обыск в Окружном административном суде столицы. По информации пресс-службы НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доказательства уничтожены: рассказали о результатах обыска в Окружном административном суде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В Украине отмечают годовщину крещения Руси

Издали радикальный приказ относительно солдат на фронте

В России приняли документ в отношении украинских земель

На философском факультете начали готовить математиков

Самое читаемое
Показали жизнь легендарных &quot;холоднояровцев&quot; на фронте : 25 фото
Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото
25
 Просмотров: 38754
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 Просмотров: 32884
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 26559
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 19595
Шустер возвращается на украинское телевидение
Шустер возвращается на украинское телевидение 1 Просмотров: 16140
Политика
Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов - Порошенко
Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов - Порошенко Просмотров: 9
У Зеленского рассказали, чем заменят местные администрации
У Зеленского рассказали, чем заменят местные администрации Просмотров: 810
Фракцией "Слуги народа" будут руководить на Банковой - политолог
Фракцией "Слуги народа" будут руководить на Банковой - политолог
 1 Просмотров: 945
Глава суда открестился от записей НАБУ
Глава суда открестился от записей НАБУ 1 Просмотров: 450
"Повсюду охрана и боевые водолазы" - Зеленский поделился фото из Одессы
"Повсюду охрана и боевые водолазы" - Зеленский поделился фото из Одессы Просмотров: 2700
Больше всего комментируют
7
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
7
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
5
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
4
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 8014
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua