Доказательства уничтожены: рассказали о результатах обыска в Окружном административном суде

26 июля сотрудники НАБУ вместе с Генпрокуратурой провели обыск в Окружном административном суде столицы. Фото - Радио Свобода

Доказательства причастности судей Окружного административного суда Киева к возможному совершению уголовных преступлений уже потеряны. Об этом заявил руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Большая часть доказательств утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, прямо свидетельствовать о причастности, наверняка уже уничтожены", - подчеркнул он, передает DW.

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По словам Горбатюка, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях. Но к ним "надо еще добраться".

"Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако там есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также", - резюмировал он.

26 июля сотрудники НАБУ вместе с Генпрокуратурой провели обыск в Окружном административном суде столицы. По информации пресс-службы НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного суда.