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воскресенье, 27 декабря 2020 12:32

Додон после окончательного поражения улетел в Москву

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Додон после окончательного поражения улетел в Москву
Додон снова в москве. Фото Фейсбук Игоря Додона

Игорь Додон, который до 24 декабря был президентом Молдовы, сразу после инаугурации Майи Санду поехал в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом экс-президент сам сообщил в Facebook, опубликовав ряд новостей и фото с поездки 25-26 декабря.

Игорь Додон назвал поездку "рабочим визитом" и пишет, что был в Москве вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаный, вице-спикером парламента, башканом Гагаузской автономии и мэром Кишинева.


Как рассказывает Додон в своих сообщениях, он встречался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком для обсуждения "стратегического партнерства" между Молдовой и Россией и регионального сотрудничества; также - с главой Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславом Володиным.


Кроме того, была встреча с лидером партии "Справедливая Россия". С ним говорили о "перспективах сотрудничества" с Партией социалистов Додона и о возможности поставок в Молдову российской вакцины от коронавируса.

24 декабря новый президент Молдовы Майя Санду приняла присягу.

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Игорь Додон, его политсила и их союзники в парламенте за последние недели перед этим предприняли ряд шагов, которые создают проблемы для нового президента и страны в целом.

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