Дочери Порошенко отпраздновали выпускной в Англии

Дочери-двойняшки президента Петра Порошенко 30 июня заканчивают обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College). Младший сын Михаил проучится в колледже еще год. Об этом сообщает "Страна".

Традиционно в колледже проходит Photo Day - заключительная фотосессия для всех учащихся, а 12 мая уже состоялся выпускной бал. Фотографировали студентов "Конкорд коллежда" на заднем дворе учебного заведения и неподалеку от старинного замка XIII века - Актон-Барнелл (Acton Burnell).

Автор: "Страна" Общее фото выпускников колледжа.

Дочери-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков №77. Также они являются студентками "Конкорд колледжа" (Concord College) в графстве Шпоршир. Школа обеспечивает полный пансион. Обучение стоит около 1 млн. 300 тыс грн. в год. Здесь учатся дети из разных стран.

Автор: "Страна" Евгения Порошенко (посередине) одела ленту выпускницы в Англии.

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Отправить сестер за границу посоветовал якобы старший сын президента - Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

Вручение дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах.

Автор: "Страна" Дочери Петра Порошенко Евгения (справа) и Александра (слева).

Вероятно, дочери президента пойдут в один из вузов Великобритании. "Конкорд колледж" занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учащихся среди школ этой страны. Выпускники учатся в Оксфорде, Кембридже, LSE, Imperial College, Университете Лондона и других высших учебных заведений Европы.

Также в Великобритании образование получает Александра Бут, дочь заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции. Год обучения в Sherborne International College стоит 40 575 фунтов стерлингов или 1 531 300 грн в год.