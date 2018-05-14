Дочери Порошенко отпраздновали выпускной в Англии

 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 3951
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1143
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1872
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 39924
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1314
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 954
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2610
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 2017
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2988
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52271
Фото
Все фото
5
21
3
3
7
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Видео
Все видео
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Крупную рыбу так и не поймал: два года обещаний и работы Луценко
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12816
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3024
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8487
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6948
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2205
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
1 Просмотров: 945
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 15:55

Дочери Порошенко отпраздновали выпускной в Англии

1 Комментировать

Дочери-двойняшки президента Петра Порошенко 30 июня заканчивают обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College). Младший сын Михаил проучится в колледже еще год. Об этом сообщает "Страна".

Традиционно в колледже проходит Photo Day - заключительная фотосессия для всех учащихся, а 12 мая уже состоялся выпускной бал. Фотографировали студентов "Конкорд коллежда" на заднем дворе учебного заведения и неподалеку от старинного замка XIII века - Актон-Барнелл (Acton Burnell).

Автор: "Страна"
  Общее фото выпускников колледжа.
Общее фото выпускников колледжа.

Дочери-двойняшки президента учились сразу в двух странах. Александра и Евгения были ученицами столичного Кловского лицея иностранных языков №77. Также они являются студентками "Конкорд колледжа" (Concord College) в графстве Шпоршир. Школа обеспечивает полный пансион. Обучение стоит около 1 млн. 300 тыс грн. в год. Здесь учатся дети из разных стран.

Автор: "Страна"
  Евгения Порошенко (посередине) одела ленту выпускницы в Англии.
Евгения Порошенко (посередине) одела ленту выпускницы в Англии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко объяснили, когда могут объединиться с "фронтовиками"

Отправить сестер за границу посоветовал якобы старший сын президента - Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

Вручение дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах.

Автор: "Страна"
  Дочери Петра Порошенко Евгения (справа) и Александра (слева).
Дочери Петра Порошенко Евгения (справа) и Александра (слева).

Вероятно, дочери президента пойдут в один из вузов Великобритании. "Конкорд колледж" занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учащихся среди школ этой страны. Выпускники учатся в Оксфорде, Кембридже, LSE, Imperial College, Университете Лондона и других высших учебных заведений Европы.

Также в Великобритании образование получает Александра Бут, дочь заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции. Год обучения в Sherborne International College стоит 40 575 фунтов стерлингов или 1 531 300 грн в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дочери Порошенко отпраздновали выпускной в Англии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 137523
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 101794
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 39924
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 26219
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 23 Просмотров: 24077
Политика
В Раде начали собирать подписи за отставку Порошенко
В Раде начали собирать подписи за отставку Порошенко 3 Просмотров: 2583
У Порошенко объяснили, когда могут объединиться с "фронтовиками"
У Порошенко объяснили, когда могут объединиться с "фронтовиками" Просмотров: 396
Тимошенко пришла в Раду на высоченных каблуках
Тимошенко пришла в Раду на высоченных каблуках 1 Просмотров: 540
Военные угрожают моим родным - Савченко
Военные угрожают моим родным - Савченко 1 Просмотров: 883
Савченко радуется тому, что Рубана просят боевики
Савченко радуется тому, что Рубана просят боевики Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
23
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 42674
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua