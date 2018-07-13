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воскресенье, 15 июля 2018 19:48

Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
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На отдыхе есть именной торт, вероятно так празднует годовщину своего брака
Фото: Instagram
Дочь Добкина прогуливается у Средиземного моря
Алла Добкина позирует в оранжевом купальнике
Алла присела на ступеньки, чтобы отдохнуть от курорта
Еще одно лакомство в руках у дочери нардепа

Дочь народного депутата Михаила Добкина Алла отдыхает на роскошном курорте на острове Сардиния в Середиземном море. Фото своего отпуска дочь политика опубликовала в социальной сети Instagram.

Женщина делится фото с 5-звездочного отеля, у моря и снимками со сладостями. На одной из них загорелая Алла сидит на лестнице в легком коричневом платье.

На другом - запостила именной торт с логотипом марки "Шанель". Скорее всего, дочь нардепа таким образом празднует годовщину супружеской жизни с Олегом Гуревичем.

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Ранее стало известно, что Генпрокуратура изменила нардепу Михаилу Добкину подозрение по делу о незаконном завладении земельными участками. Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу экс-мэра Харькова и действующего нардепа Михаила Добкина.

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