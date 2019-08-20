Дочь Добкина планирует идти в политику

Старшая дочь экс-регионала, депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, Алла, планирует идти в политику.

Об этом она сообщила в сторис своей Instagram-страницы, пишет "Главред".

На вопрос "Привет. Хочешь пойти в политику?" Алла ответила: "Планирую".

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Алла Добкина - старший ребенок политика. Летом 2017 она вышла замуж за харьковчанина, теннисиста Олега Гуревича. Михаил Добкин был председателем Харьковской ОГА, городским главой Харькова и членом "Партии Регионов". На внеочередных парламентских выборах 2019 Добкин был 15 номером в списке "Оппозиционного блока", впрочем пария не попала в Верховную Раду.