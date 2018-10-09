Добкина насмешили взрывы на армейских складах

"Оппоблоковец" Михаил Добкин называет взрывы на складе боеприпасов "праздничными салютами". Фото: открытые источники

Нардеп из "Оппоблока", бывший "регионал" Михаил Добкин злорадствует со взрывов на военном складе возле города Ичня. Соответствующее сообщение появился на его странице в Facebook.

"Кто сказал что это взрывы? Это праздничный салют в честь томоса. Боюсь даже представить, как они автокефалию праздновать собираются", - написал он.

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9 октября в 3.30 на 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской области произошел взрыв. По всей области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 20 тыс. человек.

В июле генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следователи завершили расследование дела Михаила Добкина. Нардепа подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Киеве. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда Добкин был мэром города.