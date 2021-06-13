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воскресенье, 13 июня 2021 11:50

Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России

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Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
В Виннице в одном из пабов за каждый гол бельгийцев в ворота россиян бесплатно наливали сине-желтый коктейль "Героям Слава!". Фото: 33kanal.com

Экс-нардеп Михаил Добкин снова "отличился". На этот раз он резко высказался в адрес украинцев, которые поддерживали сборную Бельгии во вчерашнем матче против России.

Ему не понравилось, как украинцы болели за Бельгию, досталось даже барменам.

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"Одни идиоты прицепились к форме сборной чужой страны так, будто их мнение кому-то интересно. Другие идиоты болеют в футболе не за, а исключительно против сборных команд на Евро-2020 и с видом патриотических патриотов разливают "на шару" пиво таким же, как и они "болельщикам". Некоторые политики заявляют, что они вдруг на один вечер стали "бельгийцами", даже не спросив у самых бельгийцев: "А на холеру они им нужны". Чокнутый какие-то", - написал Добкин в Telegram.

Политик призывает людей быть самими собой, а не "как все". И любить свою, а не ненавидеть чужое.

Бельгийцы забили россиянам три гола, сами же не пропустили ни одного. Перед игрой украинские бары анонсировали, что будут оригинально угощать посетителей за каждый гол в ворота россиян. В Виннице в одном из пабов за каждый гол бельгийцев в ворота россиян бесплатно наливали сине-желтый коктейль "Героям Слава!". Во Львове организаторы Lviv Fan Festival за каждый забитый гол Бельгии в ворота россиян зрителей угощали 100 бокалами пива.

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