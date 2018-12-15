Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор

Бывший "регионал" Михаил Добкин назвал президента Петра Порошенко "иудой".

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу Украинской православной церкви - Епифания.

Gazeta.ua предлагает реакцию политиков на это церковное событие.

В то же время нардеп от "Оппоблока", бывший "регионал" и сторонник Российской православной церкви в Украине Михаил Добкин назвал президента Петра Порошенко "иудой" а Собор "так называемым". А подозреваемый в газовых махинациях нардеп-беглец Александр Онищенко назвал Собор "преступным сообществом".

В то же время, исключенный из фракции "Оппоблока", соратник кума президента России Виктора Медведчука Юрий Бойко находясь в субботу в Киево-Печерской Лавре заявил о "позоре" и что будет "защищать" представителей "канонической церкви".

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Новоизбранный глава Украинской православной церкви Епифаний назвал 15 декабря историческим событием, когда украинские православные объединились. Об этом он заявил на Софиевской площади.