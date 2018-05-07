Добкин хотел пойти в мэры Киева, но передумал

Нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин думает, идти ли ему в президенты. Фото: Комсомольская правда

Народный депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин лучше бы справился с задачами городского головы Виталия Кличко. Об этом он заявил в в эфире телеканала "112 Украина".

Однако нардеп заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Киева, так как "другие регионы обидятся".

"Чище, приятнее, комфортнее, ухоженные города, чем Харьков, пусть не обижаются на меня жители других городов, нет. Я уважаю Кличко как боксера. Я сегодня иду по Киеву - центр, но не самые главные улицы - там еще смет из-под борта не убрали. Все, что зимой посыпали, так еще и осталось. Это я вижу своими глазами, это дискомфортно. Его разносят, это пыль, это некрасиво. Неухоженная столица. Не везет ей в последнее время с руководителями. Очень сильно не везет. Я вот думаю: может, я не выйду в президенты, а пойти в мэры Киева? Но другие регионы обидятся. Поэтому пойду все-таки в президенты ".

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18 апреля нардеп Михаил Добкин не смог ответить на вопрос об оккупации Крыма на заседании по делу о госизмене Януковича. Переложил всю ответственность на действующую власть.