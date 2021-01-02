Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова

Добкин хочет быть мэром. Фото: РБК

Экс-председатель Харьковской ОГА и бывший депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин намерен баллотироваться на внеочередных выборах мэра Харькова.

"Вопреки всем спекуляциям, Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение в ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится ", - написал Добкин в Telegram, добавив "И так, Добкин идет в мэры".

Добкин баллотировался в мэры Харькова в октябре 2020 года, однако позже снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

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Ранее сообщалось о том, что секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подал в Верховную Раду заявление на рассмотрение даты проведения внеочередных выборов мэры Харькова на 28 марта 2021 года.