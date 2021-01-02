Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 288
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2880
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 693
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1089
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1503
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2250
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
6
17
5
16
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Видео
Все видео
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека
Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 288
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1044
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1089
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2250
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 729
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 02:11

Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова

  Комментировать
Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова
Добкин хочет быть мэром. Фото: РБК

Экс-председатель Харьковской ОГА и бывший депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин намерен баллотироваться на внеочередных выборах мэра Харькова.

"Вопреки всем спекуляциям, Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение в ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится ", - написал Добкин в Telegram, добавив "И так, Добкин идет в мэры".

Добкин баллотировался в мэры Харькова в октябре 2020 года, однако позже снял свою кандидатуру в пользу Кернеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове из горсовета уволились все советники Кернеса

Ранее сообщалось о том, что секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подал в Верховную Раду заявление на рассмотрение даты проведения внеочередных выборов мэры Харькова на 28 марта 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 13455
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 9127
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 8865
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 8703
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 6174
Политика
Первым зарубежным визитом новой руководительницы ОБСЕ будет поездка в Украину
Первым зарубежным визитом новой руководительницы ОБСЕ будет поездка в Украину Просмотров: 36
Зеленский поздравил Словакию с днем республики
Зеленский поздравил Словакию с днем республики Просмотров: 81
Полякова под балконом, фото с быком: как нардепы встретили Новый год
Полякова под балконом, фото с быком: как нардепы встретили Новый год
8
 Просмотров: 828
Началась кампания по е-декларированию
Началась кампания по е-декларированию Просмотров: 315
Харьковский горсовет просит назначить новые выборы мэра
Харьковский горсовет просит назначить новые выборы мэра Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
2
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 18702
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть