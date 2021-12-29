Добивается публичного унижения Запада – эксперт о предстоящих переговорах Путина с Байденом

Международный эксперт Александр Сушко говорит, что возможное нападение России – экзистенциальный вызов для Украины в 2022 году / Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Российский лидер Владимир Путин добивается не гарантий невступления Украины в НАТО, а публичного унижения стран и институтов Запада, а также проверяет их на прочность. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал международный эксперт Александр Сушко.

"Если бы Россия добивалась только гарантий невступления Украины в НАТО, то легко бы этого добилась играя на страхах западноевропейских членов Альянса. На это слабое место Кремль до сих пор эффективно оказывал давление, из-за чего украинский запрос на членство остается без ответа. Не требуется никаких письменных обязательств в таком случае. Путин знает это. Поэтому добивается другого – публичного унижения стран Запада и ключевых институций, которые в этих переговорах могут проявить слабость, отказаться от собственных политических обязательств перед Украиной и Грузией, данных на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году", – рассказал эксперт.

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Также он добавляет, что Путин добивается публичного унижения стран Запада.

"Действия Путина могут свидетельствовать о нехватке единства в Альянсе. Это будет взрывать и расшатывать позиции оппонентов Кремля, их способность действовать синхронно и консолидированно перед вызовами. Цель Кремля – дальнейший подрыв институтов НАТО и Евросоюза. Давление Москвы может усугубить проблемы и разногласия в евроатлантическом сообществе", - говорит Александр Сушко.

США и союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января.