До приезда Зеленского завод Ахметова сделал "картинку"

В Мариуполе к приезду президента Владимира Зеленского остановили доменные печи металлургического комбината "Азовсталь", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Об этом в Facebook сообщил экоактивист, депутат Мариупольского горсовета Максим Бородин.

Автор: Facebook.com/borodin.max

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Доменная печь 4 МК Азовсталь уже остановлена на ремонт, доменная печь 2 будет остановлена на ремонт сегодня", - написал мужчина.

"Остановка выбросов заводами группы "Метинвест" олигарха Рината Ахметова стала уже тенденцией. Перед визитами в город областного или государственного руководства для "хорошей картинки" металлургические гиганты останавливают часть производства и прекращают выбросы.

При этом буквального прошлой неделе местные жители публиковали в социальных сетях шокирующие фото того, как Мариуполь утопает в тумане, смешанном с вредными соединениями - результатами деятельности металлургических процессов. Вопрос ухудшения экологии в курортном городе стоит очень остро. Местные жители изо всех сил пытаются привлечь внимание общественности и международных партнеров к бесконтрольным выбросам заводов", - пишет местный сайт "Вчасно"

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19 июня президент Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым. До этого встретился с Виктором Пинчуком.