До осени министров менять не будут - Арахамия

Арахамия прокомментировал отставку трех министров. Фото: Украинская правда

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не прогнозирует к осени кадровых изменений в правительстве.

"По состоянию на сейчас говорю свой прогноз: до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть кадровые изменения на крупных предприятиях, но министерских я не предвижу", - заявил Арахамия во время брифинга после заседания парламента.

На каких именно крупных предприятиях депутат не уточнил.

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Во вторник, 18 мая, Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова - с должности министра здравоохранения.