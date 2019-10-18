"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки

Украинцам не понравился черный юмор "Квартала 95". В последнем выпуске они высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Украинские политики и граждане активно обсуждают нравственность номера и интересуются, читал ли президент Владимир Зеленский этот сценарий.

Министр культуры Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за неуместную шутку. А министр экономики Тимофей Милованов предупредил, что это может негативно повлиять на внешних инвесторов.

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19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горела сосна, пылала". Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны. А олигарху Игорю Коломойскому номер очень понравился.